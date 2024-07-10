Заведующая детсадом в Видном резко ответила на обвинения в избиении детей Заведующая детсадом в Видном назвала травлей обвинения в избиении детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующая подмосковным частным детским садом «Барбоскин», воспитателей которого обвинили в избиении детей, в беседе с NEWS.ru заявила, что в отношении сотрудников учреждения началась травля со стороны некоторых родителей. По ее словам, руководство детсада в Видном уже подало в правоохранительные органы заявление о клевете.

Все, кто пишут такую ерунду, никогда не были в нашем саду, у многих даже детей нет. Я считаю, это травля и мы будем ее останавливать. По поводу избиения детей можно написать все что угодно. А дальше мы вообще вечером еще съедим этих детей, выпьем кровь младенцев? Смешно. Это все непонятно и неприятно, — заявила заведующая.

Она добавила, что ситуацией уже занимаются юристы. По ее словам, компетентные органы отказали в возбуждении дела одной из матерей, которая заявила, что ее дочь оскорбляли и избивали в детском саду.

Не могу пока подробно комментировать. Эти люди дважды получили отказ о возбуждении дела. Их это никак не остановило. Значит они будут теперь в суде отвечать за наши честь, достоинство и репутацию и все свои выходки, — добавила заведующая.

Ранее в Магадане родители обвинили сотрудников местного детсада в избиении детей. По их словам, воспитанники учреждения приходили домой с гематомами. В самом детсаду объяснили это падением с кровати либо обвиняли самих родителей.