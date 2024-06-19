«Сами упали»: сотрудников детсада в Магадане обвинили в избиении детей Readovka: родители из Магадана обвинили сотрудников детсада в избиении детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители из Магадана обвинили сотрудников одного из детсадов города в избиении детей, пишет Telegram-канал Readovka. Отмечается, что воспитанники этого учреждения приходят домой с гематомами. В самом детсаду объясняют это падением с кровати, либо обвиняют самих родителей. По данным канала, СК не видит достаточных оснований для начала проверки.

Как рассказала каналу мать одного из воспитанников, множественные синяки на теле своего чада она заметила, когда забрала его из садика. После этого она сразу же повезла его в травмпункт, чтобы зафиксировать ушибы. В родительском чате ей удалось выяснить, что гематомы у своих детей заметили и другие родители.

Они обращались к руководству учреждения, но там их обвинили в ложных заявлениях. Требования установить камеры наблюдения в детсаду также были отвергнуты.

Ранее сообщалось, что в Севастополе началась проверка информации о совершении насилия над ребенком на территории детского сада. Видео, где воспитательница бьет ребенка по лицу появилось в местных социальных сетях. На кадрах видно, как женщина силой поднимает малыша и резко сажает его на скамейку. После этого она начала кричать на него и дала пощечину. Все это время ребенок плакал.