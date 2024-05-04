Воспитательница детсада дала пощечину ребенку и нарвалась на проверку СК СК начал проверку после инцидента с пощечиной ребенку в детсаду Севастополя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Севастополе началась проверка информации о совершении насилия над ребенком на территории детского сада, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. Следователи организовали проверку по данным из социальных сетей, в которых появилось видео, где воспитательница бьет ребенка по лицу.

На кадрах видно, как женщина силой поднимает малыша и резко сажает его на скамейку. После этого она начала кричать на него и дала пощечину. Все это время ребенок плакал. Инцидент произошел в Ленинском районе Севастополя. В ходе проверки следователи проанализируют деятельность воспитательницы и заведующей этого детского сада.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что воспитательницу детского сада в Москве обвинили в избиениях пятилетнего мальчика. По данным канала, о систематическом насилии в отношении ребенка рассказала его мать.

В SHOT уточнили, что пятилетний мальчик ходил в детсад при школе № 117 в Ломоносовском районе столицы и сложно адаптировался к дошкольному учреждению, капризничал и часто плакал. По данным канала, ребенок несколько дней назад пожаловался на сильную головную боль и рассказал маме, что воспитательница столкнула его со стула, отчего мальчик ударился головой о пол.