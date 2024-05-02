SHOT: воспитанник детсада попал в больницу после избиения в Москве SHOT: в Москве воспитательницу обвинили в избиении пятилетнего ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что воспитательницу детского сада в Москве обвинили в избиениях пятилетнего мальчика. По данным канала, о систематическом насилии в отношении ребенка рассказала его мать.

В SHOT уточнили, что пятилетний мальчик ходил в детсад при школе № 117 в Ломоносовском районе столицы и сложно адаптировался к дошкольному учреждению, капризничал и часто плакал. По данным канала, ребенок несколько дней назад пожаловался на сильную головную боль и рассказал маме, что воспитательница столкнула его со стула, отчего мальчик ударился головой о пол.

В SHOT узнали, что мальчик также рассказал, что до этого воспитательница сильно ударила его ладонью по щеке. Как сообщил канал, в детской поликлинике у мальчика диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ему потребовалась госпитализация. По данным SHOT, правоохранительные органы уже приступили к проверке по этим фактам.

Ранее в детском саду «Солнышко» в поселке Студенческий Свердловской области разгорелся скандал из-за слова «утырки», которое воспитательница написала в общем чате. Как выяснили журналисты, сотрудница учреждения по ошибке отправила в родительский чат сообщение, которое предназначалось ее коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?» По словам возмущенных родителей, женщина не могла допустить опечатку и написала ровно то, что имела в виду.