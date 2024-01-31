Застрявший в Охотском море танкер «Остров Сахалин» удалось вывести из льдов В Охотском море освободили застрявший во льдах танкер «Остров Сахалин»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Танкер «Остров Сахалин», застрявший во льдах Охотского моря, удалось вызволить в ходе спасательной операции с участием буксира «Берингов пролив», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко. Работу экипажа буксира и сахалинского филиала начальник спасательного подцентра оценил на отлично.

В 02:50 местного времени (18:50 мск вторника) танкер «Остров Сахалин» выведен на чистую воду. Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка, — пояснил Корженко.

Напомним, корабль следовал по маршруту Камчатка — Находка. В охотском море, где толщина льда составляет около 50 сантиметров, танкер оказался заблокированным, после чего экипаж связался со спасателями. На борту находятся 19 человек.

Японская сторона 29 января направила к танкеру ледокол «Тэсио», но операцию решили приостановить с заходом солнца. Ее возобновили 30 января, но корабль так и не добрался до цели.

Во время операции экипаж буксира «Берингов пролив» сообщал о трудностях с вызволением застрявшего «Острова Сахалин». Спасатели указывали на большое скопление толстого льда вокруг танкера.