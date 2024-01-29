Япония направила ледокол к застрявшему в Охотском море российскому танкеру

Фото: McPHOTO/J. Bitzer/Global Look Press

Берег Охотского моря. Япония, Хоккайдо

Танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован во льдах в Охотском море, передает агентство Киодо. На борту находятся 19 человек. К танкеру, который застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо, направили ледокол «Тэсио». Однако операцию приостановили с заходом солнца и возобновят во вторник, 30 января.

По данным агентства, экипаж танкера «Остров Сахалин» связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны около 03:40 по японскому времени (28 января 21:40 мск. — NEWS.ru). Он следовал с Камчатки в Находку. Сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало.

В понедельник журналисты немецкого телеканала N-TV в статье о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода заявили, что названия новых российских ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» звучат «громко». Они подчеркнули, что российским лидером движут «высокие цели» в Арктике, поскольку ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе.

Ранее Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки состоялась на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.