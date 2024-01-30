Спасатели не могут пробиться к застрявшему во льдах Охотского моря танкеру Спасатели не могут приблизиться к застрявшему во льдах Охотского моря танкеру РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасательное судно «Берингов пролив» не может приблизиться к танкеру «Остров Сахалин» под российским флагом, который застрял в дрейфующих льдах Охотского моря, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко. По его словам, этому препятствует сплоченность льда.

Большая сплоченность льда не позволяет спасателю «Берингов пролив» подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки. Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля, — сказал Корженко.

Он уточнил, что вышел на связь с судовладельцем. По его словам, экипажу танкера ничего не угрожает, у них достаточно провизии и топлива.

Накануне сообщалось, что на борту танкера «Остров Сахалин» находятся 19 человек. К судну, застрявшему в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо, направили ледокол «Тэсио». Однако операцию приостановили с заходом солнца. По информации СМИ, ее возобновят 30 января.

По данным агентства, экипаж танкера «Остров Сахалин» связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны около 03:40 по японскому времени (28 января 21:40 мск). Он следовал с Камчатки в Находку. Сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало.