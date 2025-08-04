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04 августа 2025 в 13:42

Застолье в Петербурге закончилось нападением украинца на медиков в больнице

Уроженец Украины напал на медиков в петербургской больнице на Авангардной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженец Украины вечером 2 августа напал на медиков в петербургской больнице на Авангардной улице, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. Медицинская помощь потребовалась четверым работникам учреждения. Решается вопрос о возбуждении дела в отношении 33-летнего украинца, обучающегося в настоящее время в одном из петербургских вузов.

Установлено, что медики забрали сильно пьяного пациента от д. 38 к. 2 по Новоизмайловскому проспекту. В карете скорой помощи он благополучно уснул. Однако по прибытии в больницу, проснувшись, с кулаками набросился на медперсонал, заодно досталось и подоспевшему охраннику больницы, — сказано в сообщении.

Было установлено, что проявивший агрессию пациент проживает в Кудрово. Он не смог объяснить, почему набросился на медиков и сослался на сильное алкогольное опьянение. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее беременная женщина по пути в роддом избила фельдшера в Нижнем Новгороде. У 37-летнего сотрудника скорой помощи диагностированы ушибы лица. Инцидент произошел 8 июля, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.

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