Зарубившего многодетную мать топором убийцу осудят в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростовской области осудят 28-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве многодетной матери и краже ее имущества. По версии следствия, он нанес женщине 35 ударов топором и ножом, снял с нее ювелирные украшения и залил ее тело бетоном в подвале гаража, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Прокуратура Первомайского района г. Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ростовчанина, обвиняемого по статьям «Убийство» и «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.

Трагедия произошла в мае 2022 года. 41-летняя Ирина пришла на свидание с 28-летним Николаем в гараже в одном из спальных районов. Женщина призналась, что заинтересовалась другим мужчиной, и предложила любовнику расстаться.

Николай пришел в ярость. Он схватил топор и восемь раз ударил женщину топором. После этого стал наносить удары ножом, — рассказал источник издания.

После расправы убийца снял с Ирины драгоценности, отнес ее тело в подвал, положил его в яму и залил бетоном.

Заявление в полицию написала сестра погибшей, когда та не вернулась домой вовремя. Спустя несколько дней правоохранители нашли Николая и обнаружили место преступления. Убийцу отправили под стражу.

Накануне сообщалось, что в Якутии начался суд над маньяком Андреем Бараусовым по делу о пяти нераскрытых убийствах, в совершении которых он признался в прошлом году. При этом 62-летний мужчина уже отбывает 18-летний срок в колонии за изнасилование шести детей в Новосибирской области. Экс-начальник розыска в Ленском РОВД Владислав Пшенников предположил, что адвокат рекомендовал Бараусову сознаться в преступлениях.