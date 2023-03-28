Начался суд над маньяком, сознавшимся в нераскрытых убийствах в Ленске

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Андрей Бараусов

В городе Ленске в Якутии начался суд над маньяком Андреем Бараусовым по делу о пяти нераскрытых убийствах в Ленске, в которых он признался в прошлом году. При этом 62-летний мужчина уже отбывает наказание в виде 18 лет колонии за изнасилование шести детей в Новосибирской области. Экс-начальник розыска в Ленском РОВД Владислав Пшенников предположил, что сознаться Бараусова склонил его адвокат.

Думаю, что за эти преступления ему больше не дадут. Он и так сейчас отбывает 18-летний срок. Наверняка его адвокат посоветовал ему признаться во всем, пообещав, что тот большего срока не получит. Если бы была смертная казнь, изворачивался бы, — считает Пшенников.

Бараусов орудовал в Ленске в 80-90-е годы. В течение этого периода он убил пять девочек и двух женщин, еще трем жертвам удалось выжить. В конце 90-х его посадили на 18 лет в колонию для особо опасных преступников, при этом следователям удалось доказать лишь два эпизода убийства, тогда как смерти остальных жертв долгое время оставались нераскрытыми. После освобождения из тюрьмы Бараусов перебрался в Новосибирскую область, где изнасиловал шестерых детей, за что вновь был приговорен к 18 годам колонии. В прошлом году он признался во всех недосказанных эпизодах преступлений.

В конце октября в Пермь из исправительной колонии вернулся маньяк-людоед Михаил Малышев и занялся поиском работы. Один из соседей предположил, что бывший осужденный может прийти к выводу, что проще продать квартиру или уехать в деревню и жить отшельником, поскольку в районе «угнетающая атмосфера» и почти нет рабочих мест.