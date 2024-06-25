«Зарубила и пошла пиво пить»: допрос убившей дочку матери попал на видео Под Красноярском зарубившая дочку мать пошла пить пиво после убийства

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Женщина, которая зарубила в поселке Курагино Красноярского края трехлетнюю дочь, после убийства пошла пить пиво, передает пресс-служба регионального управление Следственного комитета. Ведомство опубликовало кадры допроса подозреваемой. Она рассказала, что сначала била топором по голове младшую дочь, а позже ударила ножом старшую. Все это она хотела показать супругу, которого заподозрила в неверности.

[После убийства] пошла пиво пила. Хотела ему показать все это, —говорит женщина на допросе.

Трехлетняя девочка скончалась на месте происшествия. Восьмилетнюю сестру доставили с ранениями в больницу. Шестилетняя сестра, которая также находилась в доме, не пострадала от агрессии матери. Экстренные службы на место преступления вызвала знакомая женщины. Та сама позвонила подруге и рассказала о том, что натворила. Супруг подозреваемой в это время находился на работе.

Ранее в городе Осташкове Тверской области молодая женщина родила ребенка и заколола его ножницами. После роженицу в тяжелом состоянии доставили в больницу.