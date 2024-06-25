Россиянка зарубила топором трехлетнюю дочь, чтобы отомстить мужу В Красноярье женщина зарубила трехлетнюю дочь топором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В поселке Курагино Красноярского края местная жительница набросилась с топором на своих несовершеннолетних детей. Сначала мать ударила топором по голове и шее трехлетнюю дочь, после чего ударила в область шеи другую девочку, которой восемь лет, сообщает пресс-служба СУ СКР региона. Один ребенок скончался, другой получил тяжелые травмы. На этот поступок женщина решилась после того, как заподозрила мужа в неверности.

В частном доме проживала семья с тремя дочерьми: трех, шести и восьми лет. В дневное время 25 июня 2024 года, предположительно, заподозрив мужа в неверности, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить ему, причинив травмы детям. Подозреваемая взяла топор и нанесла им удары младшей дочери в область головы и шеи. Затем женщина схватила нож и нанесла им один удар в область шеи старшей дочери, — сообщили в СКР.

Трехлетняя девочка скончалась на месте происшествия, другую пострадавшую госпитализировали. Третья девочка — шестилетняя сестра —, которая также находилась в доме, не пострадала. Экстренные службы на место ЧП вызвала знакомая женщины. Нападавшая сама позвонила подруге и рассказала о содеянном. Супруг подозреваемой в это время находился на работе.

Ранее в селе Пивань Хабаровского края 19 июня нашли тело новорожденного. Мать ребенка — 21-летняя женщина. Она родила мальчика на пятом месяце беременности, а бабушка новорожденного решила избавиться от него и закопала живьем.