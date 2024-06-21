«Закапывала плачущего»: в Хабаровске бабушка убила недоношенного внука В Хабаровске женщина закопала недоношенного внука живьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Пивань Хабаровского края 19 июня нашли тело новорожденного, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Telegram-канал «Плохие новости» пишет, что мать ребенка — 21-летняя женщина. Она родила мальчика на пятом месяце беременности, а бабушка новорожденного решила избавиться от него и закопала живьем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 123 УК РФ (незаконное проведение искусственного прерывания беременности), — сообщили в Следственном комитете.

Канал «Плохие новости» опубликовал аудиосообщения матери роженицы из чата со знакомой. Там принимавшая роды женщина призналась, что ребенок родился живым.

Родила вчера. Роды принимали мы вчера здесь на даче. Потом ходила закапывала плачущего ребенка. Месяцев пять точно было. Я же срок не знала. Она родила — у него пяточки, у него голова, он прям плакал. Я сама в истерике уже второй день. Я ей вчера сказала: «Пошла [на хрен], сука, дрянь». Представляешь, как меня выстегивает, — рассказывала в аудиосообщениях женщина.

Также, согласно сообщениям женщины, ее дочь после аборта пыталась покончить с собой. Сама мать роженицы призналась, что пьет алкоголь второй день.

Ранее в городе Осташкове Тверской области молодая женщина родила ребенка и заколола его ножницами. После роженицу в тяжелом состоянии доставили в больницу.