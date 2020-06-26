Замглавы свердловской Росгвардии подозревают в превышении полномочий

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Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. При этом мужчина сознавался в содеянном. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и в итоге сорвался на ребёнке.

Просто психанул, — передаёт его слова газета «Вечерняя Казань». Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение. Всё произошло...