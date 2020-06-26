Замглавы свердловской Росгвардии подозревают в превышении полномочий

Против заместителя главы свердловского управления Росгвардии Ильи Лабко возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба от его действий составила 2,2 млн рублей.
За осень 2018 года управление Росгвардии заключило с подрядной организацией два контракта на ремонт казарм ОМОН Росгвардии. Лабко и ещё два фигуранта договорились, что акты работ будут подписаны до того, как сами работы будут выполнены. Уголовное дело возбуждено в отношении всех трёх участников сговора, — цитирует сообщение ТАСС.
Пресс-служба СУ СК РФ не стала комментировать данное происшествие. Остальные детали дела неизвестны.
NEWS.ru писал ранее, что в апреле 2020 года был задержан замгендиректора Крымской железной дороги. Он продал 54 вагона по заниженной стоимости. Предприятие недополучило около 9 млн рублей.