Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Руфат Исмаилов

Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра внутренних дел (МВД) по Республике Дагестан начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова, сообщили Lenta.ru в суде. Чиновник будет находиться под стражей до 2 января 2024 года.

Защита арестованного просила суд отпустить его под залог в 5 млн рублей. Однако просьба осталась неудовлетворенной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере в отношении Исмаилова. Также по делу проходит замначальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник Далгат Абдулгапуров.

7 ноября правоохранители задержали замминистра внутренних дел Дагестана. По месту жительства и работу Исмаилова прошли обыски. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

Также в Дагестане ФСБ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения республики по факту растраты денег в особо крупном размере. По данным следствия, фигуранты дела в период с конца 2021 по начало 2022 года во время всплеска пандемии COVID-19 заключили два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2, нанеся тем самым финансовый ущерб государству на 42 млн рублей.