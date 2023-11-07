Стало известно, в чем подозревают задержанного замглавы МВД Дагестана УФСБ: замглавы МВД Дагестана подозревают во взяточничестве

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Руфат Исмаилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. По делу также проходит замначальника следственного управления МВД по Республике Дагестан полковник Далгат Абдулгапуров.

Следователи завели уголовное дело по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану. Фигурантов задержали в рамках расследования.

О задержании Исмаилова стало известно утром 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту его жительства и на работе.

Ранее сообщалось, что Исмаилова назначили на должность замминистра 4 декабря 2019 года. До этого он несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Исмаилов является участником боевых действий, за добросовестное исполнение служебных обязанностей имеет немало поощрений, государственных и ведомственных наград.

В сентябре суд в Москве отправил под стражу до 27 ноября начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. По данным следствия, из-за его действий был нанесен урон на сумму 3 млн рублей. Волынкину грозит тюремный срок до 10 лет.