Начальника кубанского главка МЧС арестовали за злоупотребление полномочиями Суд арестовал начальника кубанского главка Волынкина МЧС до 27 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы отправил под арест до 27 ноября начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина, сообщают «Известия». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. По данным следствия, из-за его действий был нанесен урон на сумму в 3 млн рублей.

Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей, — озвучил приговор судья.

Волынкина задержали 27 сентября в гостинице в Сочи, куда он отправился в командировку. Ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), повлекшем тяжкие последствия. Чиновнику грозит тюремный срок до 10 лет.

Фото: 23.mchs.gov.ru Олег Волынкин

Ранее по делу о взяточничестве был задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела внутренних дел района «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Подробности уголовного дела не разглашаются. Известно, что он проходит подозреваемым по статье 291.1 часть 3 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество при взяточничестве в особо крупном размере).

По делу также проходит участковый района «Новогиреево» Андрей Мирошниченко. 29 августа ему назначили домашний арест. Если Пюрвеев и Мирошниченко будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.