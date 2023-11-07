Силовики задержали замглавы МВД Дагестана Исмаилова: в чем его подозревают В Дагестане задержали замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова

Фото: МВД РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Что об этом известно?

Что известно о задержании Исмаилова

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, предварительно, замминистра МВД подозревается во взятке.

По информации источника ТАСС, обыски в настоящее время проходят дома и на рабочем месте Исмаилова.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сообщает агентство.

Авторы Telegram-канала «Спросите у Расула» рассказали, что обыски проходят и у заместителя начальника следственного управления МВД по РД полковника юстиции Далгата Абдулгапурова.

«По предварительным данным следственные мероприятия проводят сотрудники управления „М“ ЦА ФСБ России», — говорится в публикации.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Что известно про Руфата Исмаилова

На должность замминистра Исмаилов был назначен 4 декабря 2019 года.

«Назначить полковника юстиции Исмаилова Руфата Икметовича на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальника следственного управления», — говорилось в приказе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

До этого он несколько месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. Родился в Дербенте, сын мирового судьи Икмета Исмаилова. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе. Отмечается, что Исмаилов является участником боевых действий, за добросовестное исполнение служебных обязанностей имеет немало поощрений, государственных и ведомственных наград.

Что произошло в Дагестане в конце октября

Беспорядки в Дагестане начались вечером 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Между участниками акции и сотрудниками МВД произошли столкновения. В результате пострадали 20 человек, среди них девять полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что все виновные будут наказаны, никто из них не сможет рассчитывать на снисхождение. По его словам, каждый случай участия в этой акции будет разбираться индивидуально.

«Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. <...> Каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам», — сказал он.

После протестных выступлений в аэропорту Махачкалы полиция задержала 201 человека, на 155 были составлены административные материалы за нарушения общественного порядка, сообщил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

«За нарушение общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. <...> За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство <...> привлечено 107 граждан, еще 17 привлечены за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга», — пояснил Бачурин.

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