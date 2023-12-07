Загоревшийся в Улан-Удэ самолет сбросил топливо и попал на видео SHOT: момент сброса топлива загоревшимся в Улан-Удэ самолетом попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT показал момент сброса топлива с самолета Ту-204, загоревшегося при взлете в Улан-Удэ. Отмечается, что данный маневр потребовался пилотам, чтобы уменьшить риски при посадке.

По данным канала, пилоты успешно посадили самолет. SHOT отмечает, что на земле его посадку ожидали несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи, а все службы аэропорта Байкал, с которого взлетал и на который садился аварийный борт, к этому моменту находились в повышенной готовности. По сведениям канала, причину возгорания двигателя установит специальная экспертная комиссия.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что во время взлета в аэропорту Улан-Удэ загорелся двигатель у грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». По его данным, транспортник быстро посадили, пострадавших нет. Когда стало известно о возгорании двигателя у только что взлетевшего транспортника, все службы аэропорта привели в повышенную готовность.

Ранее стало известно, что самолет Ан-12 с нарушением рулевого управления благополучно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Борт летел из чукотского Певека, в самолете находились восемь человек, никто не пострадал. Telegram-канала «112» уточнил, что причиной внештатной ситуации мог стать отказ триммера руля управления.