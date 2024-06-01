Загадочная девушка с охраной принесла огромный букет к памятнику Пригожина

Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Загадочная девушка в капюшоне принесла букет к памятнику бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NEWS.ru. Скрывавшая свою личность россиянка была с телохранителями. Она возложила к могиле предпринимателя огромный букет белых роз. Собравшиеся на церемонии открытия монумента предположили, что это младшая дочь связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Вероника.

Ранее сообщалось, что рядом со скульптурой Пригожина уже установили флаги России и частной военной компании. Почтить память предпринимателя приходят как бойцы ЧВК «Вагнер», так и обычные россияне.

Монумент на могиле был установлен еще 29 мая. Он отлит из бронзы, а надгробная плита является полноценным каменным изваянием высотой с человеческий рост. Обелиск изготовлен из мрамора. Открытие памятника именно 1 июня связано с тем, что в эту дату у Пригожина день рождения.

Ранее в Сети также появилась фотография скульптуры погибшему в авиакатастрофе бизнесмену. На левой стороне куртки в районе груди связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена украшают три звезды Героя. При жизни он был награжден звездами Героя России, ЛНР и ДНР.