Опубликовано фото скульптуры Пригожина, которую возвели на его могиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилась фотография скульптуры погибшему в авиакатастрофе бизнесмену Евгению Пригожину, сообщает издание 47News. По его данным, памятник установили 29 мая около 11:00.

На левой стороне куртки в районе груди связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена украшают три звезды Героя. При жизни он был награжден звездами Героя России, ЛНР и ДНР. Как утверждают авторы канала, памятник официально откроют 1 июня, в день рождения Пригожина.

Ранее политолог Сергей Марков исключил причастность бизнесмена Евгения Пригожина к чисткам в Минобороны России. Эксперт выразил мнение, что предприниматель некоторое время пользовался доверием президента России Владимира Путина, но позже тот его отдалил, так как был недоволен активной «атакой» на военное ведомство.

О том, что Пригожин может быть причастен к чисткам в Министерстве обороны, сообщало издание «Царьград». По информации СМИ, бизнесмен мог передать папку с документами Путину. Журналисты не исключили, что там были данные о нарушениях в рядах военного ведомства.

В начале мая сообщалось, что созданная Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области. По данным газеты «Коммерсант», предприятие находится в Янино, новым его владельцем стала RBE Group Андрея Шокина.