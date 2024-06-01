Россияне и вагнеровцы пришли на открытие памятника на могиле Пригожина На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник Пригожину

Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину, передает корреспондент NEWS.ru. Рядом со скульптурой уже установили флаги России и частной военной компании. Почтить память предпринимателя приходят как бойцы ЧВК «Вагнер», так и обычные россияне.

Монумент на могиле был установлен еще 29 мая. Он отлит из бронзы, а надгробная плита является полноценным каменным изваянием высотой с человеческий рост. Обелиск изготовлен из мрамора. Открытие памятника именно 1 июня связано с тем, что в эту дату у Пригожина день рождения.

Сейчас у памятника Пригожина лежат венки и цветы. Их принесли бывшие вагнеровцы, которые выразили надежду, что предприниматель все еще жив.

Ранее в Сети появилась фотография скульптуры погибшему в авиакатастрофе бизнесмену. На левой стороне куртки в районе груди связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена украшают три звезды Героя. При жизни он был награжден звездами Героя России, ЛНР и ДНР.

Ранее политолог Сергей Марков исключил причастность бизнесмена Евгения Пригожина к чисткам в Минобороны России. Эксперт выразил мнение, что предприниматель некоторое время пользовался доверием президента России Владимира Путина, но позже тот его отдалил, так как был недоволен активной «атакой» на военное ведомство.