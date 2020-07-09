Задержанного губернатора Фургала пока не собираются исключать из ЛДПР

https://static.news.ru/photo/c192b232-c1a5-11ea-8afb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Задержанный по подозрению в причастности к убийствам глава Хабаровского края Сергей Фургал пока останется в рядах ЛДПР, так как решение об исключении может принимать только высшее руководство партии, сообщил член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.

Представитель ЛДПР также отметил, что на ближайшее время собраний регионального отделения политического объединения не запланировано и оно работает в штатном режиме. От комментариев относительно преступлений, в которых подозревают Фургала, Синяговский отказался.

Исключать не планируется. Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало. Региональное отделение функционирует в обычном режиме, — цитирует члена ЛДПР РИА Новости.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что, помимо Сергея Фургала, арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).