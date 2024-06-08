За сутки атакам ВСУ подверглись более 15 населенных пунктов региона РФ Смирнов: ВСУ за сутки атаковали более 15 населенных пунктов в Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли или атаковали беспилотниками более 15 населенных пунктов в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, никто не пострадал.

Глава региона уточнил, что нападениям подверглись деревни и хутора в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Беловском районах Курской области, а также пункт пропуска «Суджа». В Беловском районе были зафиксированы атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывных устройств. В результате в поселке Политотдельский загорелся, но был оперативно потушен жилой дом. В трех селах было нарушено электроснабжение, добавил Смирнов. Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 16 украинских дронов, — написал Смирнов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаках ВСУ на город и села в регионе. По его данным, полностью сгорели два автомобиля. Один из водителей был контужен.

Количество жителей Луганска, пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до 57 человек, сообщали в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики. Среди них четверо погибших.