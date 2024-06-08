Стало известно о многочисленных атаках ВСУ на регион РФ Гладков: атакам ВСУ подверглись четыре населенных пункта в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Окраина города Шебекино подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegran-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным пострадавших не было.

Глава области сообщил о повреждении снарядом дорожного полотна в жилом секторе. Гладков уточнил, что в трех частных домовладениях зафиксированы повреждения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Губернатор проинформировал о нападении ВСУ с помощью дронов на село Байцуры Борисовского района и село Петровка Белгородского района. Беспилотники атаковали движущиеся автомобили. В Байцурах от взрыва пострадал водитель, у мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и контузия. В Петровке пострадавших не было. Оба автомобиля полностью сгорели.

Дрон-камикадзе также атаковал село Малиновка Белгородского района, добавил Гладков. По его информации, пострадавших нет.

При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал. В момент атаки в доме никого не было, — уточнил губернатор Белгородской области.

Количество жителей Луганска, пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до 57 человек, сообщали в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики. Среди них четверо погибших.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новопетровка погибла женщина. Еще два человека получили ранения, добавил глава области. Отмечается, что в машине ехала семья: супруги и их дочь. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.