Число пострадавших при обстреле Луганска превысило 50 человек Власти ЛНР: при обстреле Луганска пострадали минимум 57 человек

Фото: МЧС РФ

Последствия обстрела Луганска

Количество жителей Луганска, пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до 57 человек, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики. Среди них четверо погибших.

До 57 человек увеличилось общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску. Из них четверо погибших, — говорится в публикации.

Уточняется, что среди пострадавших 40 человек находятся в медицинских учреждениях с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, стационарное лечение проходят в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее в результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По данным МЧС России, помимо четырех погибших, под завалами могут находиться еще два человека. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, они разбирают неустойчивые конструкции.

Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер. Она подчеркнула, что действия украинской армии не имеют военной целесообразности.