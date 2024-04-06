Ящики с гумгрузом для военных нашли на свалке в Белгородской области

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Ящики со свежими продуктами, новым бельем, медикаментами и одеждой нашли на свалке в Белгородской области, сообщает BelgorodTV. По информации издания, гуманитарным грузом были заполнены четыре мусорных контейнера. Их нашла местный дворник, которая рассказала о случившемся волонтерам.

Активистам удалось спасти 80% выброшенного. Отмечается, что отправленная гуманитарная помощь собиралась не только жителями Белгородской области, но и всеми россиянами. В частности, в посылках были вязаные носки и варежки ручной работы, иконки и письма для солдат. Информацию о случившемся передали правоохранителям, они разбираются в произошедшем и устанавливают виновных.

Ранее сообщалось, что актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс и Запорожскую область, он привез гуманитарную помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Артист отметил, что Запорожье «всегда было русским».

До этого Донбасс посетил Филипп Киркоров. Певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.