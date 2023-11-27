«Январские морозы» ударят в Московском регионе Вильфанд: морозы до 15 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье 29 ноября

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Морозы до 8–15 градусов прогнозируются в Москве и Подмосковье в середине последней недели ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В четверг, 30 ноября, потеплеет, но лишь на один день, декабрь в регионе начнется с прохладной погоды.

Понижение температуры начнется во второй половине дня в понедельник. Во вторник днем и ночью будет уже минус 3–8 градусов, а в среду — ночью до минус 10–15 градусов и днем минус 5–8 градусов. Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего шесть-семь суток с таким температурным фоном фиксируется, — сказал он.

В пятницу, 1 декабря, и в выходные ночные температуры понизятся до отметки минус 6–11 градусов, дневные будут колебаться около минус 5 градусов. Вильфанд добавил, что атмосферное давление в течение всей недели будет низким, поэтому погода ожидается «мрачноватая и невеселая».

Накануне Вильфанд предупредил москвичей о мощном циклоне, который надвигается на столицу с Черного моря. Он принесет с собой беспрецедентный для ноября снегопад, отметил метеоролог.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что при переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы избежать возможного заболевания. Специалист отметила, что частой причиной переохлаждения является ношение недостаточно теплой обуви.