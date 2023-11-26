Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне с Черного моря Синоптик Вильфанд: сильнейший снегопад и ветер начнутся в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный циклон надвигается на Москву с Черного моря, заявил «Известиям» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам специалиста, из-за циклона в столице пройдет беспрецедентный для ноября снегопад.

Начиная со вчерашнего дня от Черного моря на север перемещается хорошо выраженный циклон. Метеорологи называют такие циклоны глубокими. Это означает, что в центре циклона сильное давление. <...> Именно поэтому уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнется снег, — объяснил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в начале предстоящей недели в Москве ожидаются сильные снегопады и метели. Шувалов отметил, что в понедельник температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а во вторник похолодает до минус 10 градусов в ночное время, а днем прогнозируется в районе 5 градусов мороза.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что 27 ноября в столице пройдут сильные осадки, скорость ветра будет достигать 15–20 м/с, ожидаются снежные заносы, гололед и гололедица. По его словам, сугробы поднимутся на 15–25 см. В то же время атмосферное давление до конца ноября будет низким, из-за этого в Москве будет крайне «мрачная и серая погода», заключил специалист.