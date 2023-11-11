Ядом и лезвиями: что известно об отравлениях собак в Екатеринбурге Ural Mash: Больше 100 собак отравили догхантеры в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга в очередной раз столкнулись с работой догхантеров, которые разбрасывают во дворах яды и опасные лакомства. Как травят собак, много ли погибло, что говорят об этом в Екатеринбурге и как уберечь своего питомца?

Как травят собак

Несколько владельцев собак из Екатеринбурга рассказали Telegram-каналу Ural Mash о своем страхе из-за появления отравы в парках района Вторчермет на юге города.

«Отраву разбрасывают либо непосредственно в местах выгула, либо по пути к ним. В частности, уже на протяжении нескольких лет мы, как собаководы, посещаем регулярно вольеры и убираем оттуда различную отраву. Был и „красный снег“, и белый порошок на [спортивных] снарядах», — рассказывают женщины на видео.

Авторы обращения заявили Ural Mash, что погибло уже более 100 питомцев, и это продолжается каждый год.

«Ежегодно за зиму, за лето у нас погибает очень много домашних питомцев. «Собака просто подошла, понюхала розовый снег, через день она просто умерла в больнице, потому что ее не смогли откачать», — описывают последствия отравлений свидетели.

Проблема носит массовый характер.

«Хозяйка обратилась в клинику, а ей ветеринары сказали: «А вы за сегодняшний день уже шестые», — рассказывают очевидцы.

Одна из женщин рассказала, что неизвестный яд, которым пропитывают снег в местах, где гуляют собаки, представляет собой угрозу и для детей.

«Когда мы гуляли с ребенком, он играл с собакой, в снежки играл, а потом просто начал облизывать варежки, и после этого он отравился. Мы две недели лежали дома с температурой, со всеми возможными симптомами отравления», — рассказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят в Екатеринбурге об отравлении собак

Многие екатеринбуржцы в комментариях Ural Mash поддержали собачников и осудили безответственные действия догхантеров.

«Пока люди не начнут массово травиться и умирать, никому дела не будет. А всего-то уличные камеры проверить и соцсети пошерстить», — считает пользователь.

О догхантерах люди невысокого мнения.

«Придерживаются своей тухлой позиции, пока свой же ребенок не сточит яду, играя в парке», — написал Алекс Грох.

Однако другие читатели Ural Mash высказались против собачников, которые, по их мнению, портят город и не убирают за своими питомцами.

«[Собаки] прохода не дают! А владельцам домашних собак надо следить за своими питомцами, и воспитывать чтобы с улицы ничего не подбирали», — написал пользователь по имени Гриша.

Бродячие собаки представляют собой серьезную проблему, считают некоторые жители города.

«Ситуация неоднозначная! Как жить людям [там], где собаки ходят стаями? Власти не реагируют, вот люди и делают это своими руками, как могут ! Как детям ходить в школу? Другого выбора, к сожалению, нет!» — написал пользователь Симан.

У некоторых не вызывает симпатий ни та, ни другая сторона.

«Выкинул собаку — заплатил штраф 100 тыс., не убрал за собакой — штраф 10 тыс., собака на самовыгуле — тоже 10 тыс. Нет денег — нечего заводить питомцев», — заявил Артем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как бороться с отравителями

У владельцев собак нет эффективного способа борьбы с догхантерами, которые разбрасывают яд.

«Как бороться с отравителями, мы тоже не знаем. Мы просто опасаемся за жизнь наших питомцев. В фарш или мясо заталкивают лезвия или колючую проволоку — от этого еще можно более или менее обезопасить, следить, чтобы собака не подбирала лишнего. Но отрава мышьяком или лекарственными препаратами — к сожалению, мы в этом случае практически бессильны», — рассказывает одна из женщин на видеозаписи.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что правоохранительные органы обязаны найти виновных в этом тяжком преступлении.

«Это уголовное преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“, причем частью второй — два и более животных. Это очень тяжелая на самом деле статья — до пяти лет лишения свободы. Это тяжелое уголовное преступление, это не просто бездомных собачек потравили», — подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии.

Бурматов напомнил, что Екатеринбург — развитый город, «камерами там увешано примерно все».

«Вычислить преступника не представляет труда. У этих выродков желание себя романтизировать и героизировать — они называют себя догхантерами, „санитарами каменных джунглей“. На самом деле они обычные преступники. Как правило, гибнут не бездомные, а хозяйские собаки, благополучные, которые никому вреда не причинили», — напомнил он.

Депутат подтвердил, что действия преступников опасны для детей. Бурматов уверен, что с поиском преступников не должно возникнуть проблем.

«Это вопрос желания правоохранительных органов предотвратить преступление. Если это не делается, то это вопрос прокуратуры и привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые этих действий не совершили, так как это обычные оперативные мероприятия, которые обязаны совершить сотрудники МВД», — указал парламентарий.

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