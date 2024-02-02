Выжившему в спрессованном мусоре псу нашли хозяина в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге йоркширский терьер, который выжил в спрессованном мусоре, нашел себе хозяина, сообщила компания «Первый Спецтранс» в Telegram-канале. Новая владелица переименовала пса из Счастливчика в Брюлика. Она отправила все анализы собаки диетологу и приобрела необходимые лекарства.

Сначала пес попал к нашим внимательным и заботливым коллегам, потом — в опытные руки куратора приюта «Шпиц апероль», и на лечение к Дарье, главному врачу клиники «Вега», и вот, наконец, в нежные объятия Наталии, новой хозяйки, — рассказали в компании.

Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге обнаружили йоркширского терьера среди отходов, привезенных из разных районов города. Предприятие призвало граждан присматриваться к мусорным контейнерам во время утилизации отходов.

Ранее спасатели Мособлпожспаса вытащили собаку породы лабрадор из колодца с ледяной водой в Ногинске. За помощью к сотрудникам службы 20 января обратилась местная жительница. Она пояснила, что ее питомец во время прогулки неожиданно провалился в открытый люк на четырехметровую глубину. Один из спасателей переоделся в гидрокостюм, спустился на дно и обвязал животное, после чего собаку достали.