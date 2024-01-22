На мусороперерабатывающем заводе нашли старого пса в куче отходов Собаку нашли среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге

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Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге обнаружили йоркширского терьера среди отходов, привезенных из разных районов города, сообщила компания «Первый Спецтранс» в своем Telegram-канале. В настоящий момент собака находится на предприятии, ей оказывают должный уход.

20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно, — говорится в сообщении.

В настоящее время собака остается на заводе, сотрудники предприятия заботятся о животном — кормят и выгуливают. Компания ведет поиски хозяев. Кроме того, предприятие призвало граждан присматриваться к мусорным контейнерам во время утилизации отходов.

Ранее спасатели вытащили собаку породы лабрадор из колодца с ледяной водой в Ногинске. В пресс-службе Мособлпожспаса рассказали, что за помощью к спасателям 20 января обратилась местная жительница. Она пояснила, что ее питомец во время прогулки неожиданно провалился в открытый люк на четырехметровую глубину. Один из спасателей переоделся в гидрокостюм, спустился на дно и обвязал животное, после чего собаку достали.