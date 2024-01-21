Спасатели вытащили продрогшую собаку из колодца с ледяной водой Мособлпожспас: в Ногинске спасатели вытащили собаку из колодца с ледяной водой

Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas

Спасатели вытащили собаку породы лабрадор из колодца с ледяной водой в Ногинске, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса. По данным организации, инцидент произошел 20 января, за помощью к спасателям обратилась местная жительница, чей питомец во время прогулки неожиданно провалился в открытый люк на четырехметровую глубину.

Прибыв на место вызова, работники подразделения обнаружили, что замусоренный колодец на полметра заполнен ледяной водой. Один из спасателей переоделся в гидрокостюм, спустился на дно и обвязал озябшее животное веревкой. Затем специалисты вытащили продрогшего лабрадора наверх и передали его хозяйке, которая укутала бедолагу в одеяло и поблагодарила работников ПСЧ-259 за спасение четвероногого друга, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Подольске спасли собаку, упавшую в канализационный люк и застрявшую между трубами. Пес провел там два дня, прежде чем его вытащили на поверхность. Спасательная операция длилась несколько часов, специалисты применили тяжелую технику, чтобы сдвинуть бетонные блоки и вызволить собаку из ловушки. Питомец был напуган произошедшим, но не пострадал.