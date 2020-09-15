Выкинувшему с балкона собаку челябинцу назначили обязательные работы

https://static.news.ru/photo/39c1bbee-f7ee-11ea-8079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд назначил 160 часов обязательных работ жителю Челябинска, который, будучи пьяным, сбросил с восьмого этажа собаку.

Речь идёт о событиях в апреле 2020 года, когда обвиняемый находился в гостях. Погибло животное хозяев квартиры. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель), передаёт РИА Новости.

Подсудимый признал вину и пояснил, что в тот период неделю совместно распивал с хозяевами квартиры спиртные напитки и в это время никто не гулял с собаками. Когда одна из них испражнилась на кухне, он, по его словам, схватил животное и был укушен, после чего сбросил питомца с балкона.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Красноярска Дмитрий Буряк обвинил в жестоком обращении со своей собакой кинолога, которому отдавал питомца на воспитание. Животное провело под надзором специалиста месяц, после которого ветеринары заявили, что её истязали.