«Вы — убийца»: женщина наехала на раненого бойца СВО в очереди к врачу В Сибири женщина отчитала раненого бойца СВО в больнице и попала на видео

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В Новосибирске женщина обругала бойца специальной военной операции, который стоял в очереди к врачу, кадры инцидента появились в Telegram-канале «АСТ-54». Местная жительница обвинила российский бойцов в расправах над жителями регионов, на территории которых проходит СВО.

В ответ солдат заявил, что спецоперация проводится с целью спасения мирного населения. Женщина выразила сомнения в том, что кто-то просил военных обеспечивать такую помощь. В комментариях к видео сообщается, что военнослужащий был в больнице с ранением.

Вы — убийца, вы все самые настоящие убийцы, вас никто не просил никого спасать, они вас проклинают, — сказала россиянка.

Ранее жена Героя России Виталия Сукуева из Бурятии, погибшего в зоне спецоперации, нашла его дневник. В нем военнослужащий делился мыслями о своем долге и Русском мире. Размышления он записывал в заметки в телефоне и отправлял жене.

Военнослужащий также рассказал, как важны офицерам слова поддержки, особенно после возвращения с линии фронта. Каждый раз после боя он убеждал себя, что нужно на отдых. Однако после благодарности начальника чувствовал, что нужно возвращаться на передовую.