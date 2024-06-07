«Отстаивать русский мир»: жена погибшего бойца СВО обнародовала его дневник Супруга погибшего на СВО Героя России Сукуева обнародовала его дневник

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Жена Героя России Виталия Сукуева из Бурятии, погибшего в зоне спецоперации, нашла его дневник. В нем военнослужащий делился мыслями о своем долге и Русском мире. Размышления он записывал в заметки в телефоне и отправлял жене. Она поделилась ими с KP.RU.

Я принял решение отстаивать Русский мир. Хотя звучит это комично, потому как сам азиат с узкими глазами. Но духа русского во мне хватает! <...> Бывает, говорю себе на досуге после какого-то замеса, когда анализирую бой: «Виталий, хватит!». Но проходит пара дней, а то и раньше, и все по новой. Снова в бой. Это моя жизнь! — писал Сукуев.

Военнослужащий также рассказал, как важны офицерам слова поддержки, особенно после возвращения с линии фронта. Каждый раз после боя он убеждал себя, что нужно на отдых. Однако после благодарности начальника чувствовал, что нужно возвращаться на передовую.

А потом когда командир тебе говорит: «Спасибо, брат! Дальше без тебя никак!», ты снова идешь в самое пекло. А когда чувствуешь еще и поддержку государственную в виде благодарности от командира, или простое спасибо от командующего ВДВ – это действительно окрыляет! — признавался он.

Ранее стало известно, что потерявший ногу в боях за Артемовск военнослужащий вернулся в зону СВО после восстановления. Боец принимает участие в спецоперации в качестве командира одного из подразделений в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки войск.