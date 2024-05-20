Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за дискредитацию ВС России Суд Москвы оштрафовал мужчину с желто-голубыми волосами за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы назначил штраф местному жителю, покрасившему волосы в желтый и голубой цвета, следует из постановления суда. Отмечается, что мужчина проходил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России).

Данная наглядная агитация явно выражает негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации и фактически является аналогичным по содержанию общедоступной информации, размещенной (опубликованной) в сети Интернет и различных социальных сетях, транслирующих негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных сил Российской Федерации, содержащей в том числе, призывы и лозунги, — сказано в постановлении.

Москвич, в свою очередь, объяснил, что красит волосы в яркие цвета с 2017 года, и его прическа не имела отношения к флагу Украины. Однако суд счел его доводы несостоятельными и признал его виновным.

Ранее жители Новосибирска возмутились желто-голубым бордюром у дома. Управляющая компания списала все на художественное видение рабочего, принесла извинения и заверила, что их перекрасят.

В Челябинске до этого произошел похожий случай со зданием автосалона. Электронное табло на строении окрасилось в цвета украинского флага. Оказалось, что в инциденте виноваты хакеры. Рекламный экран был отключен.