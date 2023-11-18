Второй за неделю поджог релейного шкафа произошел под Екатеринбургом SHOT: преступники второй раз за неделю подожгли релейный шкаф под Екатеринбургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Екатеринбургом второй раз за неделю подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, инцидент произошел вечером 17 ноября в районе станции Кедровка в 23 км от города. Отмечается, что полиция уже разыскивает преступника.

Как пишет SHOT, сожженный релейный шкаф на железной дороге заметила машинист пригородной электрички. Она вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые зафиксировали, что конструкция была полностью уничтожена. Отмечается, что на месте преступления были обнаружены следы от обуви и крышка от пластиковой бутылки.

Поджог релейного шкафа не повлиял на расписание движения поездов, пишет канал. Полиция приступила к поискам злоумышленника. О том, было ли возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Это второй поджог релейного шкафа на железной дороге под Екатеринбургом за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что злоумышленники полностью сожгли железнодорожное оборудование возле машиностроительного завода в поселке Монетный Свердловской области. По данным местных властей, преступники планировали нарушить движение транспорта. На месте преступления были найдены следы горючего, а вокруг было сильно натоптано.