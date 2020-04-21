Второй пациент с коронавирусом умер в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй пациент с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) скончался в Волгоградской области, рассказал во время общения с журналистами зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

По информации оперштаба, местные власти выявили 134 случая заражения к 21 апреля 2020 года. 25 граждан выписались из больниц. Двое умерли, пишет РИА Новости.

Всего количество инфицированных в России достигло 52 763. Большинство новых пациентов (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве. Далее следуют Московская область (718) и Санкт-Петербург (127). Погибли 456 человек.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч, выздоровели — свыше 654 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранские власти временно освободили из тюрем более тысячи заключённых-иностранцев из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.