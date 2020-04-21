Иностранцев выпустили из иранских тюрем из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6b6ddfb4-83af-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kohls/imageBROKER.com/Global Look Press

Иранские власти временно освободили из тюрем более тысячи заключённых-иностранцев из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Он пояснил, что в общей сложности из тюрем на время пандемии вышли порядка 100 тысяч человек. Большинство из них — граждане Ирана.

Председатель ВС Эбрахим Раиси, в свою очередь, отметил, что заключённых освобождают так, чтобы не создавалась угроза безопасности общества, сообщает Mizan.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана отменяют некоторые ограничительные меры, введённые в связи с пандемией. В частности, разрешена работа компаний, подпадающих под категорию среднего риска распространения коронавируса.

Сейчас в стране около 81 тысячи заражённых. Жертвами инфекции стали более пяти тысяч человек.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели — свыше 654 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли — 456.