Власти Ирана частично отменят введённые из-за пандемии ограничения

https://static.news.ru/photo/788729ba-8212-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Тегеран с 20 апреля отменит ряд ограничительных мер, которые были приняты в качестве мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил иранский лидер Хасан Роухани.

Речь идёт о тех видах предпринимательской деятельности, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса.

Деятельность тех видов бизнеса, которые подпадают под категорию среднего риска распространения коронавируса начнется с 20 апреля при соблюдении протоколов Минздрава, — цитирует Роухани ТАСС.

С 11 апреля в Иране уже начали работать предприятия, которые работают не неся повышенную опасность распространения COVID-19. На понедельник также запланирована отмена ограничения на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

В Иране за последние две недели начало снижаться число заболевших коронавирусом. По официальной статистике число заражённых за сутки достигло пика в 3 186 случаев 30 марта, после чего пошло на спад. Количество выявленных случаев COVID-19 сейчас составляет около 81 тыс., жертвами опасной болезни стали по меньшей мере 5 031 пациент.

Как писал NEWS.ru, ранее глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур заявил, что число инфицированных в стране достигло 80 868.