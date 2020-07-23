«Всё законно»: в СКР объяснили, почему ночью выпилили дверь калининградцу

https://static.news.ru/photo/e21a5d60-cd09-11ea-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СКР по Калининградской области заявило, что проводимые среди ночи следственные действия у жителя Калининграда были законны. Силовики выпилили у него дверь, чтобы проникнуть в квартиру с обыском по делу об оскорблении полицейского.

По уголовному делу в жилище подозреваемого и двух свидетелей проведены обыски в целях обнаружения и изъятия видеозаписей, зафиксировавших момент совершения преступления, изъяты цифровые носители информации. Законность обыска проверена судом, следственное действие признано законным и обоснованным, — сообщили в СКР.

Мужчина пожаловался на действие оперативников в региональное управление МВД. Он указал, что полицейские вломились в жилище в два часа ночи, перепугав всю семью, включая маленьких детей. Самого его повалили на пол и избили в присутствии жены и ребёнка. Из квартиры полицейские вынесли компьютеры и видеокамеру.

Поводом для таких следственных действий стало то, что полицейские сочли мужчину администратором одного из местных пабликов в соцсетях. На этом ресурсе недавно было опубликовано видео с оскорблением в адрес полицейского. Силовики собирались найти у мужчины исходный файл.

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