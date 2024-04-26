ВСУ ударили по Токмаку бомбами иностранного производства Оперслужбы: ВСУ ударили по Токмаку авиационными бомбами зарубежного производства

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Украинские военные при обстреле города Токмак в Запорожской области применили управляемые авиационные бомбы иностранного производства, передает ТАСС заявление оперативных служб. По информации журналистов, два снаряда были поражены российской системой ПВО.

Две поражены российским ПВО, одна достигла цели — поражен пятиэтажный жилой дом по улице Кузнечная, 34. Пострадало двое гражданских, — отметили в оперативных службах.

Оба раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнили в агентстве. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра при поддержке коллег из Запорожской области разбирают завалы многоэтажного дома в Токмаке, под которыми могут находиться люди. Как указал губернатор региона Олег Мельниченко, на месте инцидента работают порядка 40 человек.

Снаряд Вооруженных сил Украины попал в жилую пятиэтажку, сообщалось о погибших и пострадавших. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона. Всего в результате обстрела получили повреждения пять жилых домов и здание детского сада, передавал губернатор Пензенской области. Жильцы были эвакуированы, добавил глава региона.