ВСУ ударили по кладбищу в Херсонской области ВСУ ударили БПЛА по кладбищу в Каирах в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по сельскому кладбищу в Каирах на левобережье Днепра в Херсонской области, повредив несколько памятников, сообщил в Telegram-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. По его словам, атака явно была целенаправленной.

Только в соседних поселках Горностаевка и Каиры сегодня зафиксировано 16 атак дронов. Причем несколько прилетов пришлись по кладбищу в селе Каиры, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня, — резюмировал он.

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при атаке ВСУ на село Апанасовка в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого в Луганской Народной Республики под обстрел ВСУ попала съемочная группа программы «Вести Луганск». Атака украинской армии произошла на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Пострадали два человека: один из корреспондентов получил ранение в ногу, второй — контузию. После обстрела ВСУ пытались добить раненых журналистов из беспилотника.