ВСУ пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне Украинские войска пытались обстрелять район переправы у Антоновского моста в Херсоне

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Украинские войска снова пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне. Атаку отбили средствами ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, — цитирует агентство собеседника.

Предыдущий удар по переправе в Херсоне украинская сторона нанесла в ночь на 21 октября. Тогда по ней били кассетными ракетами РСЗО HIMARS. В результате удара погибли четыре человека, ранения получили 13 человек.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области. По его словам, также были предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл.