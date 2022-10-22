Украинские войска снова пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне. Атаку отбили средствами ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, — цитирует агентство собеседника.
Предыдущий удар по переправе в Херсоне украинская сторона нанесла в ночь на 21 октября. Тогда по ней били кассетными ракетами РСЗО HIMARS. В результате удара погибли четыре человека, ранения получили 13 человек.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области. По его словам, также были предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл.