ВСУ повредили линии передач в регионе РФ Смирнов: в Курской области повреждены линии передач из-за атак ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/ Global Look Press

Территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. По его информации, Вооруженные силы Украины обстреляли 13 сел и деревень, а также два пункта пропуска. Смирнов добавил, что никто не пострадал.

После обстрела в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи, не было света там, а также в селе Троицкое и деревне Успеновке. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, — написал глава области.

Смирнов сообщил, что после сброса взрывных устройств на три села в Суджанском районе также обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электропередач. Ведутся ремонтные работы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что в Лисичанке в результате атаки ракетами HIMARS были повреждены два девятиэтажных здания. По его данным, погибли два человека. Разборы завалов продолжаются.

До этого крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске. Очевидцы рассказали о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.