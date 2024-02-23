ВСУ обстреляли село в российском регионе Старовойт сообщил об обстреле села Волфино в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино Глушковского района в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Село Волфино Глушковского района было обстреляно со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет, — сообщил Старовойт.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в Курской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, дроны были уничтожены расчетами противовоздушной обороны. Старовойт при этом сообщал о работе систем ПВО в области, призывая граждан сохранять спокойствие.

20 февраля ВСУ обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области, сообщал губернатор. По его словам, прилеты зафиксировали в четырех населенных пунктах. Так, в селе Гоголевка снаряд попал в ангар частного предприятия, были повреждены трактора и автомобиль. На хуторе Олешня были повреждены ЛЭП и частный дом. Кроме того, вследствие атаки было частично обесточено село Троицкое.