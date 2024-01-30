ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района

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ВСУ обстреляли село Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших.

Есть повреждения двух единиц спецтехники и одного складского помещения. Оперативные службы работают на месте, — написал Гладков.

Также Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. По словам губернатора, произошло падение БПЛА с его последующей детонацией, был поврежден легковой автомобиль. Глава региона отметил, что пострадавших удалось избежать.

Кроме того, 30 января беспилотники ВСУ атаковали села Мокрая Орловка и Дроновка Грайворонского округа, докладывал Гладков. По его словам, пострадавших нет. В Малой Орловке были повреждены КамАЗ и линия газоснабжения, в Дроновке — экскаватор и линия электроснабжения, жители двух улиц остались без света.

29 января украинские войска также обстреляли село Мокрая Орловка, сообщал Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ пострадала местная жительница, у которой были порезы на лице и руках. Госпитализация не потребовалась, женщина оказали помощь на месте, добавил губернатор.