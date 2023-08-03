ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков заявил об обстреле села Мокрая Орловка со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор.

ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается, — говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье глава Белгородской области сообщал об обстреле другого населенного пункта — поселка Прилесье. По словам губернатора, в результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал. Кроме того, была повреждена линия электропередачи, добавил он.

Ранее Гладков также сообщил, что украинские войска выпустили по Белгородской области 42 снаряда за сутки. По его словам, ВСУ ударили по селу Журавлевка, по поселку Ленинский, а также по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино». Глава региона добавил, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны эту информацию не комментировало.