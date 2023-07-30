Гладков: ВСУ открыли огонь по поселку под Белгородом Гладков сообщил об обстреле поселка Прилесье в Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об обстреле поселка Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, в результате атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор, — написал Гладков.

Кроме того, была повреждена линия электропередачи, добавил он. На месте происшествия работают аварийные бригады, все последствия обстрела устраняются.

Ранее Гладков также сообщил, что украинские войска выпустили по Белгородской области 42 снаряда за сутки. По его словам, ВСУ ударили по селу Журавлевка, по поселку Ленинский, а также по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино». Глава региона добавил, что при обстреле никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны эту информацию не комментировало.

Кроме того, украинские военные попытались атаковать Крым. По информации Минобороны России, противник применил 25 беспилотных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны, остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.